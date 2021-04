Spanisches Paar ist durch Glas getrennt - und doch verbunden

Barcelona - Xavier Antó und Carmen Panzana haben in ihren 65 Ehejahren viele Herausforderungen gemeistert. In der Corona-Pandemie sind sie das erste Mal über einen längeren Zeitraum getrennt, aber sie sind entschlossen, auch diese schwere Etappe zu überstehen. Der 90 Jahre alte Antó kommt drei bis vier Mal pro Woche zu einem Fenster im Erdgeschoss des Pflegeheims in Barcelona, in dem seine zwei Jahre ältere Ehefrau lebt.

Mitarbeiter tragen ihm einen Stuhl auf die Straße und bringen Panzana auf die andere Seite des Fensters. Antó zeigt seiner Frau auf seinem Handy Fotos von den Enkelkindern in der Hoffnung, in seiner an Alzheimer erkrankten Frau die Erinnerungen wachzuhalten.

Ein persönliches Treffen ohne eine Glasscheibe zwischen ihnen ist seit mehr als einem Jahr nicht möglich - so lange haben die Pflegeheime in Spanien ihre Türen für Besucher bereits geschlossen, um die Bewohner vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Die beiden Senioren sind beide inzwischen geimpft, aber für die Pflegeheime gelten immer noch strenge Beschränkungen, nachdem in den ersten Monaten der Pandemie Zehntausende alte Menschen in den Einrichtungen starben.

Und so müssen Antó und Panzana weiter Abstand halten. Die beiden lernten sich 1953 kennen und heirateten zwei Jahre später. Mit Ausnahme einer kurzen Zeit zu Beginn ihrer Ehe, als er einen weiter entfernten Arbeitsplatz hatte, waren sie immer zusammen. „Wir waren nie getrennt“, sagt Antó der Nachrichtenagentur AP. „Letzten März sagte mir der Direktor des Pflegeheims, als ich ging, ich würde nicht wiederkommen können, weil die Behörden sehr strenge Richtlinien erlassen hätten.“

„Ich komme, so oft ich kann“

Zunächst ermöglichten die Mitarbeiter des Pflegeheims dem Ehepaar zwei bis drei Mal pro Woche Videokonferenzen auf einem Tablet-Computer. „Dann richteten sie eine Kabine mit einer transparenten Trennscheibe ein, aber ich komme lieber zum Fenster“, sagt Antó. „Denn mit der Kabine bin ich auf einen bestimmten Tag beschränkt und dann hatte ich nur eine halbe Stunde.“ In der Kabine seien sie auch getrennt. „Und ich kann sie sowieso nicht berühren oder sie küssen.“

Wenn er zu Besuch kommt, legen die Eheleute ihre Hände an das Glas und werfen einander Luftküsse zu. Zwar können sie sich nicht hören, aber immerhin müssen sie sich keine Gedanken darüber machen, wie viel Zeit sie gemeinsam haben. Wenn er nicht kommen kann, übernimmt eine ehemalige Haushälterin, die mehr als 20 Jahre für das Paar arbeitete, an seiner Stelle. „Sie ist wie eine Tochter für uns“, erklärt Antó.

„Ich komme, so oft ich kann und werde das tun, solange mein Körper es mir erlaubt“, sagt er. „Wenn ich krank wäre, würde sie dasselbe für mich tun, und noch einiges mehr.“ (ap)