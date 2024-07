Am Beginn der Sommerferien stand für das spanische Königspaar ein Besuch bei den Olympischen Spielen in Paris an.

Palma - Die spanische Königsfamilie hat ihren traditionellen Sommerurlaub auf Mallorca begonnen - dieses Jahr allerdings durchsetzt mit einer Reihe von Verpflichtungen. Vergangene Woche hatte König Felipe VI. in Palma schon die Honoratioren der Balearen-Inseln, zu denen Mallorca als Hauptinsel gehört, empfangen. Dann reiste der 56-Jährige jedoch mit seiner Frau, Königin Letizia (51), am Freitag zu den Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele in Paris.

Am Samstag wurden sie dort von ihren beiden Töchtern Kronprinzessin Leonor (18) und Infantin Sofía (17), abgelöst und flogen nach Mallorca zurück. Wann die Töchter nachkommen würden, war zunächst unbekannt, wie die Zeitung „La Razón“ berichtete. Im Verlauf der Spiele wurde auch Altkönigin Sofía (85) in Paris erwartet. Sie war als erstes Familienmitglied in der königlichen Sommerresidenz Marivent auf Mallorca eingetroffen.

Zurück auf der Insel absolvierte Felipe über das Wochenende Vorbereitungen für eine Segelregatta, wie die Zeitung „Mallorca Magazin“ berichtete. Und Letizia verlieh der Abschlussgala des Filmfestivals Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma am Sonntagabend königlichen Glanz. Dabei überreichte sie Hollywood-Star Michael Douglas (79) den Preis Master of Cinema für sein Lebenswerk.

Am ersten Tag der Woche stand dann abends wie schon in den Vorjahren ein Empfang im Palast Marivent für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Vertreter der Zivilgesellschaft der Inseln im Terminkalender. Rund 500 Gäste waren geladen.

Am Dienstag war für Felipe noch ein Treffen mit Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez geplant und am Samstag die Verleihung von Segeltrophäen, bevor der ungestörte Teil des Urlaubs beginnen sollte. Von dem wird aber in der Regel wenig bis nichts bekannt. Einen offiziellen Beginn des royalen Sommerurlaubs teilt das Königshaus meist nicht mit.

Juan Carlos (86) war wie schon seit Jahren nicht mit von der Partie. Der umstrittene Altkönig lebt infolge verschiedener Affären im Wüsten-Exil in Abu Dhabi.