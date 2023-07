Brotterode - Für den von Stilllegung bedrohten Standort des Autozulieferers Marelli Automotive Lighting in Brotterode wurde nach Angaben der IG Metall ein Sozialtarifvertrag ausgehandelt. Die Produktion des Scheinwerfer-Herstellers solle nach den Plänen der Muttergesellschaft Ende März 2024 eingestellt werden, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. „Diese unternehmerische Entscheidung konnten wir nicht abändern“, erklärte der Bevollmächtigte der IG Metall, Thomas Steinhäuser.

Nach wochenlanger Auseinandersetzung hätten Gewerkschaft und Betriebsrat jedoch den Abschluss eines Sozialtarifvertrags, Interessenausgleichs und Sozialplans erreicht. Darüber seien die Beschäftigten am Mittwoch in einer Betriebsversammlung informiert worden, berichtete der Betriebsrat. Allen Beschäftigten werde mit Ausscheiden bei Marelli der Übertritt in eine Transfergesellschaft für zwölf Monate angeboten.

Das ermögliche Qualifizierung und die Suche nach einer neuen Beschäftigung. Angesichts vieler offener Stellen in der Region ständen die Chancen für eine Anschlussbeschäftigung nicht schlecht, sagte die Betriebsratsvorsitzende Yvonne Krug nach Gewerkschaftsangaben. Die Holding von Marelli habe die Absicherung der Tarif-, Abfindungs- und Transferansprüche schriftlich zugesagt, berichtete die IG Metall. Nach ihren Angaben geht es um Hunderte Arbeitsplätze, zuletzt war von bis zu 900 Stellen die Rede.