In Thüringen engagieren sich rund 750.000 Menschen in einem Ehrenamt. Bürokratie und unzureichende Unterstützung erschweren ihre freiwillige Arbeit. Das soll sich ändern, fordert ein Sozialgipfel.

Sozialgipfel: Ehrenamtsförderung in Verfassung aufnehmen

Erfurt - Die Ehrenamtsförderung soll nach dem Willen von Gewerkschaften und Verbänden in der Thüringer Verfassung festgeschrieben werden. Daraus ergebe sich der Anspruch, dass alle Gesetze und Verordnung darauf geprüft werden müssten, wie bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden könne, forderten die Initiatoren des 10. Thüringer Sozialgipfels in Erfurt am Dienstag. Ehrenamtliches Engagement müsse deutlich aufgewertet, einfacher ermöglicht und stärker gefördert werden.

Zwar liege der Anteil der ehrenamtlich Aktiven mit mehr als 40 Prozent im Freistaat über dem Bundesschnitt. Trotzdem verliere das klassische Ehrenamt auch in Thüringen an Ansehen. Die 750.000 Thüringer, die sich freiwillig in Vereinen, Initiativen oder Stiftungen engagierten, brauchten bessere Rahmenbedingungen, forderte Jörg Kubitzki, stellvertretender Landesvorsitzender des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen.

Der VdK gehörte mit dem Landesseniorenrat, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sowie der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und der Unterstützung der Thüringer Ehrenamtsstiftung zu den Initiatoren des Gipfels.

„In der Praxis erschweren zeitraubende Bürokratie, geringe Wertschätzung und unzureichende Unterstützung den Einsatz der Ehrenamtlichen“, erklärte Kubitzki. Notwendig seien daher die Vereinfachung von Verwaltungsvorschriften, mehr Schutz für Ehrenamtliche vor Ausgrenzung sowie ein ausreichender Versicherungsschutz und Nachteilsausgleiche.

So bedürfe es vor allem für kleine Vereine einer Haftpflichtbeschränkung, hieß es in einem Forderungspapier zum Sozialgipfel. Außerdem dürften Menschen bei der Ausübung eines Ehrenamtes keine Kosten entstehen. Zudem sei eine Landessstrategie zur Schaffung einer vielfältigen Engagement-Infrastruktur notwendig, um neben der Thüringer Ehrenamtsstiftung auch auf ein flächendeckendes Netz von Freiwilligenagenturen und lokale Akteure zugreifen zu können.