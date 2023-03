Calais (dpa) - Nach dem wegen der Rentenproteste abgesagten Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in Frankreich haben sich französische Gewerkschafter auf humorvolle Weise entschuldigt. Am Ärmelkanal bei Calais entspannten sie am Donnerstag ein großes Transparent mit der Aufschrift „Sorry Charles, see you later“ (Entschuldigung Charles, wir sehen uns später), wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. Rund 100 Gewerkschaftsmitglieder waren mit dem Transparent auf eine Landspitze an der Küste gekommen, die dem gegenüberliegenden britischen Festland mit am nächsten ist.

Eigentlich hätte König Charles seine erste Auslandsreise von Sonntag bis Mittwoch nach Frankreich absolvieren sollen, um im Anschluss nach Deutschland weiterzureisen. Der Frankreichbesuch aber wurde aus Sorge vor Störungen durch die Demonstrationen gegen die Rentenreform kurzfristig abgesagt. Der Besuch soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Ob das Transparent bei stürmischem Wetter von der britischen Insel aus auch mit einem sehr guten Fernglas überhaupt zu erkennen war, blieb offen. Charles selber zumindest war am Donnerstag in Berlin und Brandenburg unterwegs.