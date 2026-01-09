Schneemassen in der Heimat, Sonne in der Türkei: Hannover 96 hat im Trainingslager bei besten Bedingungen gespielt. Doch klappt am Samstag auch die Rückkehr in den Winter?

Hannover - Sonnenschein, 13 Grad, keine Wolken: Während in der Heimat die Schneemassen fallen, hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 bei bestem Wetter gleich zwei Testspiele im Trainingslager in der Türkei gewonnen. Gegen den MSV Duisburg gab es durch Tore von Benjamin Pichler (73.) und Kolja Oudenne (87.) ein 2:0 (0:0). Gegen Waldhof Mannheim gewannen die Niedersachsen drei Stunden später mit 1:0 (0:0). Das Siegtor schoss Havard Nielsen (15.).

Die größte Sorge der 96er ist aber: An diesem Samstag soll es mit dem Flugzeug von Antalya nach Hannover zurückgehen. Das Trainingslager in Belek endet dann nach neun Tagen. Wegen des starken Schneefalls kommt es am Flughafen Hannover aber zu massiven Verspätungen. Einige Flüge wurden am Freitag auch gestrichen.