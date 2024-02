Los Angeles - In allen acht Staffeln der Kultserie „Game of Thrones“ haben Sophie Turner (27) und Kit Harington (37) mitgespielt. Jetzt planen die britischen Stars das nächste gemeinsame Projekt. Wie das US-Branchenblatt „Deadline.com“ berichtete, sind Turner und Harington bei dem geplanten Horrorfilm „The Dreadful“ an Bord. Regisseurin und Drehbuchautorin Natasha Kermani („Lucky“) verlinkte den Bericht und kündigte den Film auf Instagram an. Die Gruselgeschichte ist laut „Deadline.com“ im 15. Jahrhundert in England angesiedelt.

In der dem Mittelalter angelehnten HBO-Fantasy-Saga „Game of Thrones“ kämpften mehrere Familienstämme um den „Eisernen Thron“ des fiktiven Kontinents Westeros. Sophie Turner und Maisie Williams spielten darin die Schwestern Sansa und Arya Stark, Harington verkörperte die Figur Jon Schnee. Turner wirkte danach unter anderem in der Serie „The Staircase“ mit, Harington in dem Marvel-Film „Eternals“. Über den Drehbeginn für „The Dreadful“ wurde zunächst nichts bekannt.