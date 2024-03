Potsdam - Milde Temperaturen und Sonnenschein gibt es am Sonntag in Berlin und Brandenburg. Vor allem am Vormittag wird es heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen mitteilte. Später ziehen stellenweise Wolken auf, zwischendurch scheint aber immer wieder die Sonne bei 12 bis 14 Grad.

In der Nacht zu Montag ziehen dichte Wolken auf, in der zweiten Nachthälfte fällt lokal leichter Regen. Es kühlt ab auf 9 bis 6 Grad. Am Montag wird das Wetter ungemütlicher: Laut Wetterdienst fällt vereinzelt Regen und es bleibt stark bewölkt. Abends lockert es regional auf. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad.

Die Wolken bleiben den Menschen in Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Dienstag erhalten, Regen fällt nicht mehr. Für den zweiten Teil der Nacht kündigte der Wetterdienst lokal Nebel an. Es kühlt ab auf 3 Grad, in Bodennähe bildet sich leichter Frost. Viele Wolken erwarten die Meteorologen am Dienstag, die meiste Zeit soll es aber trocken bleiben. Die Sonne zeigt sich nur vorübergehend. Die Temperaturen bleiben mit 12 bis 14 Grad ähnlich wie an den Vortagen.