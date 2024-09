Sonniges Wochenende in Sachsen-Anhalt

Auf einen sonnigen Spätsommer können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende freuen. (Symbolbild)

Magdeburg - Auf ein freundliches Spätsommerwochenende können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird schon der Freitag mit 22 bis 24 Grad meist sonnig. Aus dem Osten strömt warme Luft nach Sachsen-Anhalt, nur vereinzelt ziehen der Vorhersage zufolge Wolkenfelder am Himmel auf. Im Harz werden zwischen 18 und 22 Grad erwartet. Es weht nur ein schwacher Wind.

Nachdem sich morgendliche Dunst- und Nebelfelder aufgelöst haben, setzt sich das sonnige Wetter auch am Samstag und Sonntag fort. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad. Die neue Woche soll dann deutlich herbstlicher werden so die Experten.