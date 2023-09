Potsdam - Das Wochenende wird in Berlin und Brandenburg sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, zeigen sich am Freitag bei maximal 21 bis 24 Grad nur wenige Quellwolken. Bei viel Sonnenschein werden für den Samstag Höchstwerte von 23 bis 26 Grad vorhergesagt. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, steigen der Vorhersage zufolge am Sonntag die Temperaturen auf 25 bis örtlich 28 Grad. Es bleibt trocken.