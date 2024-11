Zum Start in das Wochenende gibt es neben Nebel und einzelnen Schauern auch viel Sonnenschein im Freistaat. Dabei wird es in der Nacht zum Sonntag frostig.

Sonniges Herbstwetter mit Nachtfrost in Sachsen erwartet

Wechselhaftes Herbstwetter mit leichtem Nachtfrost erwartet den Freistaat an diesem Wochenende. (Symbolbild)

Dresden - Wechselhaftes Herbstwetter setzt sich zum Ende der Woche hin durch. Dabei warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Laufe des Wochenendes vor leichtem Frost bis zu -4 Grad.

Am Morgen ist es in weiten Teilen des Freistaates sonnig, nur im Vogtland ist es gebietsweise stark bewölkt. Bei Werten von 12 bis 16 Grad ziehen im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf. In der Nacht zum Samstag muss bei Tiefstwerten von bis zu 7 Grad mit gelegentlichem Regen oder Sprühregen gerechnet werden.

Der Regen setzt sich am Samstagmorgen örtlich zunächst fort, bis es dann im Verlauf des Tages immer weiter auflockert und die Sonne hinter den Wolken hervorkommt. Es werden laut DWD Höchstwerte von 9 bis 11 Grad erreicht.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad und es muss mit leichtem Frost gerechnet werden. Der Sonntag selbst zeigt sich nach Auflösung einzelner Nebelfelder wieder weitestgehend von seiner sonnigen Seite.