Ein Hochdruckgebiet bringt viel Sonne und sommerliche Temperaturen nach Niedersachsen und Bremen. Zum Wochenende steigt die Gewittergefahr – vor allem am Sonntag wird das Wetter zunehmend wechselhaft.

Sonniger Start ins Wochenende - am Samstag Gewitter möglich

Das Wetter am Wochenende startet sommerlich-sonnig, es wird jedoch wechselhaft. (Symbolbild)

In den kommenden Tagen gibt es in Niedersachsen und Bremen meist sonniges, aber zunehmend wechselhaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen am Freitag auf sommerliche 26 bis 29 Grad bei viel Sonne.

An der Küste zwischen Mellum und Langeoog bleibe es mit rund 22 Grad etwas kühler bei schwachem bis mäßigem Wind. Auf den Inseln kann er laut der Vorhersage zeitweise auffrischen. In der Nacht zum Samstag ist es nur locker bewölkt. Entlang der Ems könne es einzelne Schauer geben bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 18 Grad.

Der Samstag startet laut DWD erneut sonnig und heiß. Im Laufe des Nachmittags ziehen mehr Wolken auf, abends kommt es vor allem Richtung Emsland und Ostfriesland zu Schauern und Gewittern, teils auch mit Unwettergefahr. Die Temperaturen sollen 29 bis 32 Grad erreichen, an der Küste bleibe es mit 23 Grad kühler. In der Nacht breiten sich Schauer und Gewitter weiter ostwärts aus, vor allem im Westen könne es heftig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Wechselhaftes Wetter zum Start in die neue Woche

Wechselhaft bleibt es zunächst auch am Sonntag mit weiteren Gewittern, die sich bis nach Ostniedersachsen ausdehnen können. Laut DWD liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad, im Osten noch bis 26 Grad, auf den Inseln bei rund 19 Grad. In der Nacht zum Montag beruhige sich das Wetter langsam, es bleibe teils bewölkt mit noch vereinzelten Schauern bei Tiefsttemperaturen von 13 Grad.

Der Montag bringe einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen laut der Vorhersage bei 18 Grad an der Küste und bei bis zu 23 Grad im Binnenland bei mäßigem bis frischem Wind.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer nach und der Himmel lockert auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. An der Küste bleibt es windig.