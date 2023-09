Sonniger Spätsommer am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Leipzig - In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende spätsommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Freitag mitteilte, steigen die Temperaturen bei Sonnenschein auf maximal 29 bis 32 Grad, im Harz auf 25 bis 29 Grad. Es weht demnach ein nur schwacher Wind. Auch am Samstag und Sonntag scheint bei bis zu 30 Grad meist die Sonne. Über dem Harz ziehen am Sonntag jedoch vereinzelt Quellwolken auf. Es bleibt jedoch trocken.