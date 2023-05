Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich weiterhin über viele Sonnenstunden freuen. Am Mittwoch bleibt es heiter mit örtlichen Schleierwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach sorgt eine nordwestliche Strömung weiterhin für kühle Luft und ein Höchsttemperatur von bis zu 15 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen allmählich Wolken auf, es bleibt den Prognosen zufolge jedoch trocken. Im Binnenland sorgen Tiefsttemperaturen von bis zu -4 Grad gebietsweise für leichten Frost in Bodennähe. Dazu weht laut DWD ein schwacher Wind aus Nordwesten.

Auch an Christi Himmelfahrt bleibt es weiterhin trocken und heiter mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen steigen laut DWD am Donnerstag wieder auf bis zu 18 Grad.