Magdeburg - Auf einen sonnigen Freitag können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt freuen. Am Morgen sind noch leichter Frost und örtlich Dunst und Nebel zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf wird es bei bis zu zehn Grad dann sonnig und trocken. Am Abend ziehen am Brocken Sturmböen auf.

In der Nacht zu Samstag wird es bei Tiefsttemperaturen von minus drei Grad erneut frostig. Die Sturmböen auf dem Brocken halten laut den Meteorologen an. Der Samstag startet dann mit Wolken und vereinzelten Schauern. In den Nachmittagsstunden wird es bei bis zu zwölf Grad sonnig.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken. Bis auf null Grad sinken die Temperaturen, dazu weht ein schwacher Wind. Am Sonntag sind dann bis zu 13 Grad in Sachsen-Anhalt möglich. Dabei wird es eher bewölkt, aber soll trocken bleiben.