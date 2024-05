Sonniger Dienstag in Thüringen erwartet - bis zu 27 Grad

Erfurt - Viel Sonnenschein bestimmt den Dienstag in Thüringen. Dabei sind nur einzelne Wolken im Tagesverlauf zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad erwartet, im Bergland zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht sind weiterhin keine Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad.

Am Mittwoch bleibt es zunächst heiter, von Westen ziehen Wolkenfelder auf. In Südthüringen tritt zeitweise stark böiger Wind auf. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann dichte Wolken auf, vereinzelt kommt es zu Schauern. Es kühlt auf Werte zwischen 10 und 13 Grad ab.