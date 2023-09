Potsdam/Berlin - Auf sonnige Tage können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Am Montag sind Temperaturen bis 27 Grad Celsius zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts bleibt es klar und kühlt bis auf 9 Grad ab. Viel Sonnenschein und bis zu 29 Grad soll es am Dienstag geben. In der Nacht auf Mittwoch wird es nach der Vorhersage teils leicht bewölkt. Dabei bleibt es trocken und die Temperaturen sinken auf um die 10 Grad. Bis zu 30 Grad, Sonne und einen wolkenlosen Himmel gibt es nach DWD-Angaben am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Nachts kühlt es dann bis auf 13 Grad ab. Weiterhin sonnig - und mit bis zu 31 Grad heiß - wird es am Donnerstag. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen bis auf 14 Grad, dabei bleibt es klar und trocken.