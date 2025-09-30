Tagsüber mild, nachts frostig: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Berlin und Brandenburg mit klaren Nächten und Temperaturen bis minus drei Grad.

Besonders in Bodennähe wird es in den kommenden Nächten nebelig und die Temperaturen sinken unter null Grad. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen erwartet die Hauptstadtregion ruhiges Herbstwetter mit viel Sonnenschein. In den Nächten kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu Bodenfrost bei bis zu minus drei Grad kommen.

Am Dienstag ist der Himmel zunächst klar. Bei Höchstwerten von 16 Grad schieben sich ab dem Mittag Quellwolken vor die Sonne. In der Nacht sinken die Temperaturen deutlich ab: Bei vier bis minus zwei Grad kann es vor allem in Bodennähe Frost sowie Nebelfelder geben.

Zur Mitte der Woche ändert sich kaum etwas an den freundlichen Aussichten für Berlin und Brandenburg. Bei 13 bis 17 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei bleibt es laut DWD trocken. In den Nächten und frühen Morgenstunden bleibt es frostig kalt und teilweise nebelig.