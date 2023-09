Sonnenschein und warme Temperaturen in Sachsen erwartet

Dresden - Viel Sonnenschein und warme Temperaturen bestimmen das Wetter am Donnerstag in Sachsen. Regen gibt es nicht, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 27 Grad, im Bergland zwischen 20 und 24 Grad.

Die Nacht wird gering bewölkt und trocken, es kühlt auf 16 bis 12 Grad ab. Am Freitag wird es bewölkt, aus Richtung Nordwesten zieht nachmittags Regen auf. Die Temperaturen erreichen 23 bis 25, im Bergland 17 bis 22 Grad. Dort weht zusätzlich ein teils stark böiger Wind.

Die Wolken bleiben nachts bestehen, zeitweise regnet es. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Im Mittelgebirge bleibt es am Samstag bewölkt und regnerisch, im Tiefland lockert es aber auf und bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21, im Bergland 15 bis 18 Grad.