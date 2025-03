In Berlin und Brandenburg sind die Nächte zwar noch kalt, die kommenden Tage werden aber frühlingshaft. Am Wochenende locken viele Sonnenstrahlen bei milden Temperaturen die Menschen vor die Tür.

Viel Sonne wird am Wochenende in Berlin und Brandenburg erwartet. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Das Wochenende bringt viel Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Nur einzelne Schleierwolken trüben das freundliche und trockene Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Nächte bleiben jedoch frostig.

Heute beginnt der Tag zunächst mit minus fünf bis minus zwei Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen bis auf 19 Grad. Dabei bleibt es trocken und sonnig mit einzelnen Schleierwolken. In der Nacht zu Samstag sinken die Werte auf ein bis minus acht Grad in Bodennähe ab.

Am Wochenende ändert sich kaum etwas an den sonnigen Aussichten der vorigen Tage. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 14 bis 18 Grad. Regen ist nicht in Aussicht, in den Nächten kann es laut DWD vereinzelte Nebenfelder sowie Frost geben.