Braunlage/Torfhaus - Schnee, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein haben viele Besucher in den Harz gelockt. Bereits am Morgen waren die Parkplätze in Braunlage an der Wurmbergseilbahn und am Hexenritt sowie in Torfhaus gut belegt, wie die Polizei mitteilte. Während in Niedersachsen im Binnenland vielfach Nebel herrschte, lagen die Temperaturen im Oberharz bei 7 bis 9 Grad mit klarer Sicht. Am vergangenen Wochenende waren die Lifte im Harz erstmals in dieser Saison in Betrieb.

Am Wurmberg waren drei Lifte geöffnet und sieben Pisten befahrbar. Die Schneeverhältnisse seien gut, wie der Betreiber mitteilte. Auch die Wurmbergseilbahn transportierte Wintersportler auf Niedersachsens höchsten Berg. Vor einer Woche stand die Seilbahn wegen starken Windes still.

In Torfhaus war der Rodellift in Betrieb, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. In Sonnenberg waren zwei Lifte geöffnet. Auf dem Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg war Skilaufen allerdings nicht mehr möglich. Die Schneeverhältnisse seien nicht ausreichend, teilte der Betreiber auf seiner Webseite mit.