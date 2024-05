Sonnenschein und sommerliche Temperaturen gibt es zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt. Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiter und warm.

Sonnenschein und bis zu 26 Grad in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich am Montag über viel Sonnenschein freuen. Blauer Himmel und kein Regen sind für den Wochenstart angesagt, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 26, im Harz bei 18 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel weiterhin klar und es kühlt auf 8 bis 12 Grad ab. Der Dienstag wird sommerlich mit Sonnenschein und Höchstwerten von 25 bis 28 Grad, im Harz werden zwischen 21 und 25 Grad erwartet.

Klaren Himmel und Temperaturen von 8 bis 12 Grad gibt es in der Nacht zum Mittwoch. Der Mittwoch startet sonnig, später ziehen von Westen her Wolken auf. Regnen soll es allerdings nicht. Die Temperaturen erreichen 24 bis 28, im Harz 20 bis 24 Grad.