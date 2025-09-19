In Sachsen buhlen mehrere Freizeitparks um Besucher. Der Sonnenlandpark an der A4 feiert nächstes Jahr 20-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum öffnet schon jetzt eine neue Attraktion.

Lichtenau - Der Sonnenland-Freizeitpark in Lichtenau bei Chemnitz wartet mit einer neuen Attraktion auf: eine 60 Meter hohe Erlebnis-Pyramide. Sie bietet eine Plattform, von der Besucher nicht nur die Aussicht genießen können. Vielmehr führt von dort eine Rutsche spiralförmig nach unten. Die neue Erlebnis-Pyramide wird an diesem Sonnabend anlässlich des Weltkindertages für Besucher eröffnet, teilte der Park mit.

Die Tiefbauarbeiten hatten Anfang April begonnen, die Investitionen wurden auf etwa 2,5 Millionen Euro beziffert. Ganz fertig ist das Projekt noch nicht. Vielmehr soll die Pyramide um einen „Skywalk“ ergänzt werden, der von der Aussichtsplattform zum benachbarten Rutschenturm führt. Der Park an der Autobahn 4, der im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, setzt nach einem teilweise verregneten Sommer auf eine gute Herbstsaison.