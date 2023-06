Sonneberg - Die Landratswahl im Landkreis Sonneberg am vergangenen Sonntag ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. Das sagte der Sprecher des Landratsamts, nachdem am Mittwoch der Wahlausschuss getagt hatte. Die Prüfung habe keine Beanstandungen ergeben. Das Ergebnis der Stichwahl wurde bestätigt, so der Sprecher.

Mit Robert Sesselmann hat die rechtspopulistische AfD dort erstmals in Deutschland nun ein Landratsamt erobert (52,9 Prozent). Der von einer Parteienallianz unterstützte CDU-Kandidat Jürgen Köpper (47,2 Prozent) unterlag. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent.

Sesselmann sei nach dem Ergebnis des Wahlausschusses schriftlich über seine Wahl informiert worden. Einen Tag nachdem er diese annehme, sei er offiziell Landrat, sagte der Sprecher. Sesselmann könne sich sieben Tage Zeit lassen, um die Wahl anzunehmen. Danach gilt sie als angenommen, sollte Sesselmann nicht explizit ablehnen.

Am 29. Juli werde die Wahl Sesselmanns dann gegebenenfalls im Amtsblatt bekannt gegeben werden, sagte der Sprecher weiter. Nach dieser Veröffentlichung bestehe eine zweiwöchige Frist, in der die Wahl beim Landesverwaltungsamt in Weimar angefochten werden könne.