Eine wechselhafte Wetterlage bestimmt den Wochenstart in Berlin und Brandenburg. Auch die Sonne blickt anfangs noch durch. Wie sieht es am Dienstag aus?

Berlin/Potsdam - Sonne, Wolken und vereinzelt etwas Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Dabei tritt in der Früh örtlich Nebel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es wolkig, anfangs scheint gebietsweise noch die Sonne. Am Nachmittag verdichtet sich die Wolkendecke, am Abend regnet es vereinzelt. Die Höchstwerte liegen um 13 Grad.

Nachts halten sich die Wolken zunächst hartnäckig am Himmel, lokal tritt leichter Regen auf. In der zweiten Nachthälfte lockert es dann auf und der Regen zieht ab. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 3 und 6 Grad ab. In Westbrandenburg kann in Bodennähe Frost bis minus 1 Grad auftreten.

Überwiegend heiter am Dienstag

Nachdem sich am Morgen der örtliche Nebel aufgelöst hat, wird es am Dienstag überwiegend heiter. Am Mittag und Nachmittag ziehen lokal Wolken auf. Regen wird nicht erwartet - die Temperaturen liegen um 13 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Es bleibt trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 1 und 4 Grad.