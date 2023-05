Sonne, Wolken und milde Temperaturen in Sachsen

Dresden - Eine wechselhafte Wetterlage erwartete die Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen. Der Donnerstag wird zunächst heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach wird die Sonne zeitweise ein wenig von dichten Schleierwolken bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht auf Freitag verdichten sich die Wolken und es bleibt regenfrei. Es kommt zu Tiefstwerten zwischen 4 und 8 Grad.

Der Freitag startet zunächst mit einem klaren und sonnigen Himmel. Am Nachmittag ziehen einige Wolken auf und im Westen Sachsens regnet es. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und es treten gebietsweise Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad ab.

Am Samstag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel. Vormittags kommt es laut DWD zu Regen, der im Laufe des Tages wieder abzieht. Im Westen treten gegen Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter auf. Es werden Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag lockert der Himmel etwas auf, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.