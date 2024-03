Dresden - Ein Mix aus Wolken, Sonne und leichtem Regen bestimmt die Wetterlage in Sachsen am Donnerstag. Dabei ziehen am Vormittag zunächst dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach tritt Regen auf, der bis Mittag nach Osten abzieht. Am Nachmittag und Abend lockert es dann weitestgehend auf und die Sonne blickt durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen milden 14 und 17 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, Regen wird nicht erwartet. Es kühlt auf Werte zwischen 2 und 6 Grad ab.

Am Freitag wird es laut DWD wechselnd bewölkt, vereinzelt kommt es zu Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, im Bergland kommt es zu Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist stark bewölkt, gelegentlich regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 8 Grad.