Erfurt - Zum Wochenstart wechseln sich in Thüringen am Montag Sonne und dichte Wolkenfelder ab. Größtenteils bleibt es trocken und kühl, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad, im Bergland bei fünf bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es oft wolkig, örtlich kann es neblig werden. Die Temperaturen fallen auf drei bis ein Grad. Mitunter kann es in Bodennähe etwas Frost geben. Am Dienstag lockert es im Verlauf des Tages auf und es wird sonnig, bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, im Bergland von sieben bis zehn Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kann es bei Temperaturen zwischen zwei und minus ein Grad in Bodennähe erneut frostig werden. Am Mittwoch erwartet der DWD neben einem Mix aus Sonne und Wolken ähnliche Temperaturen wie am Dienstag.