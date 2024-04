Sonne und Wolken bestimmen das Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Nachts wird es bei Minusgraden frostig. Die Woche startet mit Schauern - und in höheren Lagen mit Schnee.

Magdeburg - Sonne und Wolken wechseln sich am Sonntag in Sachsen-Anhalt ab. Der Tag startet mit viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Später ziehen immer mehr Wolken auf und am Abend fallen in der Altmark Regen- und Graupelschauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn, im Harz bei zwei bis sieben Grad.

In der Nacht zum Montag schneit es laut Wetterdienst sogar in tieferen Lagen und vereinzelte Schauer ziehen durchs Land. Es kühlt ab auf null bis minus drei Grad, im Harz bis minus fünf Grad. Der Montag zeigt sich stark bewölkt mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. In Höhenlagen oberhalb von 600 Metern fällt Schnee. Die Temperaturen erreichen sechs bis acht Grad, im Harz ein bis sechs Grad.

Vereinzelte Schnee- und Schneeregenschauer fallen den Meteorologen zufolge in der Nacht zum Dienstag. Es herrscht leichter Frost bei bis zu minus drei Grad. Der Dienstag beginnt mit Sonnenschein, später ziehen aber Wolken auf. Es bleibt trocken bei etwas wärmeren acht bis zwölf, im Harz drei bis sieben Grad.