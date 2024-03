Sonne-Wolken-Mix am Mittwoch in Sachsen erwartet

Wolken ziehen hinter dem Kronentor des Dresdner Zwingers am Himmel auf.

Dresden - Am Mittwochmorgen können sich die Menschen in Sachsen über Sonnenschein freuen. Bis zu 20 Grad sind im Laufe des Tages zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf wird es zunehmend bewölkter. Abends sind erste Schauer, vereinzelt auch Gewitter möglich. Dazu wird es windig, lokal sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Bis auf 3 Grad kühlt es ab. Im Bergland und der Oberlausitz weht ein böiger Südost-Wind.