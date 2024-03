Sonne und Wolken zum Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter am Wochenende bringt in Sachsen-Anhalt einen Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag beginnt stark bewölkt, mit örtlichem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es etwas auf und bleibt dann meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14, im Harz bei 6 bis 10 Grad.

In der Nacht zu Sonntag wird der Himmel gering bewölkt, örtlich kann es zu Nebel kommen. Dabei sinken die Temperaturen auf sechs bis vier, im Harz auf ein Grad. Nachdem sich der Nebel aus der Nacht aufgelöst hat, wird es am Sonntag sonnig. Nur in der Altmark kann der Himmel bewölkt bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Harz bei 10 bis 13 Grad.

Die Nacht zum Montag bleibt wolkenlos. Im Verlauf der Nacht kann sich gebietsweise Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf fünf bis zwei Grad. Bis zum Mittag bleibt es am Montag neblig-trüb. Dann lockert der Himmel etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Bergland bei 7 bis 11 Grad.