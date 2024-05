Erfurt - Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Thüringen am Mittwoch. Am Vormittag wird größtenteils Sonnenschein erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen unter dünnen Schleierwolken einzelne Quellwolken auf. Gebietsweise kommt es zu Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke, voraussichtlich bleibt es meist regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 13 Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD wolkig bis stark bewölkt, zeitweise regnet es etwas. Im Verlauf des Tages kommt es zu Schauern und Gewittern, lokal mit Starkregen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad, im Bergland zwischen 16 und 20 Grad. Nachts bleibt es wolkig, in Südthüringen treten örtlich Schauer und Gewitter auf, teils auch mit Starkregen. Ansonsten soll es größtenteils trocken bleiben. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 9 und 12 Grad ab.