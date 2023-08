Erfurt - In Thüringen soll es am Donnerstag trocken bleiben und die Sonne scheinen. Es ziehen lockere Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad, in den höheren Lagen zwischen 17 und 21 Grad. Es weht schwacher Wind.

In der Nacht zum Freitag gibt es wenige Wolken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. Es weht schwacher Wind.