Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll es am Donnerstag trocken bleiben und die Sonne scheinen. Es ziehen lockere Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad, im Harz zwischen 15 und 20 Grad. Es weht schwacher Wind.

In der Nacht zum Freitag gibt es wenige Wolken, im Norden teils dichtere. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 9 Grad. Es ist schwachwindig.