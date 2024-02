Sonne und Wolken in Sachsen

Dresden - Das Wetter in Sachsen wird in den kommenden Tagen durchwachsen. Der Donnerstag startet noch neblig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nachdem der Nebel sich aufgelöst hat, scheint die Sonne. Nur vereinzelt sind Wolken am Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Bergland bei fünf bis zehn Grad.

In der Nacht zu Freitag wird der Himmel gering bewölkt. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Die Temperaturen sinken auf sieben bis zwei Grad. Der Freitag startet locker bewölkt, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu und es kann regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16, im Bergland bei 7 bis 13 Grad.

Die Nacht zu Samstag wird bedeckt mit leichtem Regen. Dabei fallen die Temperaturen auf sieben bis drei Grad. Am Samstag bleibt es bis zum Mittag bedeckt und regnerisch, dann lockert es etwas auf und der Regen nimmt ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 13, im Bergland bei 6 bis 10 Grad.