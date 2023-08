Berlin/Potsdam - Sonne und Wolken bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Weiterhin wird kein Regen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach beginnt der Tag örtlich mit Nebel. Im Tagesverlauf wechseln sich dann Quellwolken mit Sonnenschein ab, am Abend ist es überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, in Berlin um 27 Grad. Nachts wird es nur gering bewölkt und regenfrei, die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 15 Grad.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD überwiegend heiter und trocken. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 27 und 31 Grad. In der Nacht zum Freitag verdichtet sich die Wolkendecke. Vereinzelt Schauer treten auf, mit geringer Wahrscheinlichkeit kommt es örtlich zu Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

In drei Landkreisen im Süden Brandenburgs besteht am Mittwochmorgen die Warnstufe drei und somit eine mittlere Waldbrandgefahr. Dazu gehören nach Angaben vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Cottbus/Spree-Neiße. In den restlichen Landkreisen gilt Warnstufe zwei, es besteht eine geringe Gefahr.