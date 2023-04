Erfurt/Leipzig - Mit Sonne, Regen und zögernd steigenden Temperaturen geht es in Thüringen in das Wochenende vor Ostern. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Gründonnerstag bei neun bis dreizehn Grad heiter bis wolkig. Im Bergland steigen die Temperaturen auf fünf bis neun Grad.

Am Karfreitag zeigt sich bei neun bis zwölf Grad vor allem der Osten des Landes noch längere Zeit sonnig. Im Westen ziehen hingegen Wolken auf und es kann hin und wieder etwas regnen. Mit vielen Wolken, vereinzelt Regen und acht bis elf Grad setzt sich das wechselhafte Wetter am Samstag fort.