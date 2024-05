Dresden - Sonne und hohe Temperaturen bestimmen die Wetterlage in Sachsen am Mittwoch. Dabei kommt es zu Böen und auf dem Fichtelberg zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen dünne Wolkenfelder durch das Bundesland. Regen wird nicht erwartet, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, im Bergland zwischen 18 und 23 Grad. Nachts bleibt es meist leicht bewölkt, im Vogtland wolkig. Auf dem Fichtelberg werden weiterhin stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 14 Grad, im Bergland auf 10 Grad.

Am Donnerstag ziehen zunächst nur dünne Schleierwolken auf, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu. In der zweiten Tageshälfte kommt es in Südwestsachsen zu einigen Schauern und Gewittern. Vereinzelt treten starke bis stürmische Böen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland zwischen 16 und 21 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt. Vor allem im Vogtland und Erzgebirge werden örtlich Schauer erwartet, anfangs zum Teil auch gewittrige Schauer. Es kühlt auf Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad ab.