Magdeburg - Viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag. Nur ein paar Wolken tauchen im Tagesverlauf am Himmel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, im Harz zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es klar. Auf dem Brocken treten stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Am Mittwoch scheint zunächst weiterhin die Sonne, im Tagesverlauf ziehen von Westen zeitweise Wolkenfelder auf. Auf dem Brocken kommt es weiterhin zu Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht wird es laut DWD meist gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 14 Grad.