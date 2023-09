Mit Temperaturen bis an die 30 Grad hat der Nordosten noch einmal ein Hochsommer-Wochenende erlebt, obwohl der meteorologische Herbst schon begonnen hat. Viele zog es ans Meer oder an die Seen. Die Ferienbranche freut sich über den späten Schub.

Schwerin - Sonne satt und sommerliche Temperaturen von Boizenburg über Warnemünde bis Heringsdorf und Wolgast haben am Wochenende die Menschen ans Meer, an die Seen und zu den vielen Ausflugszielen in Mecklenburg-Vorpommern gelockt. Webcams zeigten am Sonntagnachmittag volle Strandpromenaden, etwa in Boltenhagen. In Warnemünde schlugen Ausflügler ihre Strandmuscheln auf, viele badeten auch in der rund 20 Grad warmen Ostsee.

Das tolle Wetter lockte auch noch einmal zahlreiche Spontan-Kurzurlauber nach MV. Der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, sprach von einem Übernachtungsschub, den es noch einmal gegeben habe. „Den Menschen ist klar, dass es nicht mehr viele Wochenenden wie dieses in diesem Jahr geben wird, und sie haben die Gelegenheit genutzt, aus- und aufzubrechen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Deutschem Wetterdienst naht jedoch das Ende des sommerlichen Hochdruckwetters. Am Dienstag muss demnach zunächst in Mecklenburg mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. In der Nacht zu Mittwoch sollen diese in den Osten vorankommen. Temperaturen sind dann nur noch um die 20 Grad vorhergesagt, obwohl die Sonne zurückkehre. Zum Ende der Woche soll es dann wieder wärmer werden, aber nicht ganz so warm wie jetzt.