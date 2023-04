Sonne satt am Samstag, Regen am Sonntag

Potsdam - Viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad sorgen am Samstag für angenehmes Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg. Am Sonntag soll es jedoch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am wärmsten, „bis zu 24 Grad“, soll es am Samstag in Potsdam und Umgebung werden, erklärte ein DWD-Meteorologe. An anderen Orten in Brandenburg werden demnach 22 bis 23 Grad erwartet, nur in der Uckermark könnte es etwas milder bleiben.

In der Nacht zum Sonntag ziehen vom Westen her Wolken heran und sorgen am Morgen für Regen zwischen Prignitz, Havelland und Fläming. Die Bewölkung soll zum Mittag nach Osten abziehen. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad, bei schwachem bis mäßigem Wind. Die Nacht zum Montag bleibt niederschlagsfrei, bei 7 bis 10 Grad.

Die neue Woche startet am Montag mit Bewölkung und örtlichen Schauern am Mittag und Nachmittag. Auch Gewitter und vereinzelte Windböen sind den Angaben zufolge möglich. Es werden tagsüber noch 17 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag wird es mit Tiefsttemperaturen von bis zu 4 Grad deutlich kälter. Auch tagsüber bleibt es am Dienstag regnerisch und frisch bei maximal 12 Grad.