Sonderzug in Halle: „Modernster Rangierbahnhof Deutschlands“

Halle - Um auf die Bedeutung des Schienenverkehrs für den Klimaschutz aufmerksam zu machen, rollt seit Anfang September ein EU-Sonderzug durch Europa. Am Mittwoch legte der Zug nun am einzigen Güterbahnhof auf seiner Reise in Halle einen Zwischenstopp ein. Der Rangierbahnhof in Halle sei der „modernste Deutschlands“, sagte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU). Angesichts der zu bewältigenden Klimaaufgaben werde das Verkehrsmittel des 21. Jahrhundert die Bahn sein müssen.

Bislang stemme der Schienenverkehr nur etwa 18 Prozent der Güterlogistik in Deutschland, erklärte ein Bahn-Sprecher. Dabei spare das Transportmittel deutlich mehr CO2 ein und müsse für den Güterverkehr ausgebaut werden. Die Umweltfolgekosten des Gütertransports auf der Straße seien ungleich höher, würden aber von der Allgemeinheit getragen und daher in den Kosten für die Logistikunternehmen oft nicht sichtbar.

Der Sonderzug „Connecting Europe Express“ fährt seit Anfang September unter anderem mit Delegierten der Europäischen Union (EU) quer durch Europa. Gestartet war der Zug laut der Deutschen Bahn in Lissabon und soll am 7. Oktober in Paris einfahren. Der Zug befördert zwischen 100 Haltestationen in 36 Ländern und rund 20.000 zurückgelegten Kilometern jeweils etwa 90 Passagiere. Auch Berlin liegt auf seiner Strecke.