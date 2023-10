Erfurt - Mit der Überbelegung der Landes-Erstaufnehmeinrichtung für Geflüchtete in Suhl und Unterbringungsalternativen beschäftigt sich am Mittwoch die Thüringer Landesregierung. Wegen der angespannten Lage in der Erstaufnahme in Suhl, die seit vergangenen Freitag keine Geflüchteten mehr aufnehmen kann, kommt das Kabinett zu einer Sondersitzung per Videoschalte zusammen. Das sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei.

Derzeit sind laut Landesverwaltungsamt etwa 1550 Menschen in Suhl untergebracht, 1400 seien aus brandschutzrechtlichen Gründen maximal zulässig.

Es gehe bei der Kabinettssitzung um eine Bestandsaufnahme, aber auch um nächste Schritte, wie die Unterbringung von Geflüchteten verbessert werden könne, so die Sprecherin.

In Koalitionskreisen war vor der Sitzung von einer „gewissen Unzufriedenheit“ mit dem Agieren von Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) die Rede. Offen ist, ob die von Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) schon vor Wochen angekündigte Unterbringung von Geflüchteten in Containern nun beschlossen wird.