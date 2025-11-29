Ein interner Machtkampf überschattet rund neun Monate vor der Landtagswahl die Arbeit beim BSW in Sachsen-Anhalt. Teile des Landesvorstands wurden abgewählt. Einige Mitglieder traten aus.

Burg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt hat auf einem Sonderparteitag Teile des Landesvorstands abgewählt. Dazu zählten auch die Landesgeschäftsführerin und die Co-Landesvorsitzende. Wegen interner Streitigkeiten hatten drei Kreisverbände den Sonderparteitag einberufen und Abwahlanträge gegen fünf von acht Vorstandsmitgliedern gestellt. Zwei Vorstandsmitglieder hatten vor der Abstimmung bereits ihren Parteiaustritt bekanntgegeben.

Die Partei war erst vor einem Jahr gegründet worden und hat in Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder.