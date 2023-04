Potsdam - Die Weiße Flotte in Potsdam will am kommenden Wochenende und am 1. Mai Sonderfahrten mit dem Schiff direkt zum Baumblütenfest in Werder anbieten. „Die Bus- und Bahnlinien von und nach Werder sind überfüllt“, schrieb das Unternehmen am Donnerstag. Deswegen wolle man das „Flaggschiff“ - die MS Sanssouci - auf Sonderfahrten schicken. Die Touren starten den Angaben nach am Potsdamer Hafen und enden auf der Insel Werder. Auch Rückfahrten werden angeboten.