Nach einer kurzen Abkühlung am Sonntag startet die Woche in Sachsen wieder mit sommerlichen Temperaturen.

Sommerliches Wetter in Sachsen

Bis auf einige Wolken bleibt der Himmel am Montag blau.

Dresden - Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bringt der Montag in Sachsen. Am Himmel gibt es teils lockere Quellbewölkung und vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz treten zeitweise dichtere Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad, im Bergland bis zu 22 Grad.

Die Nacht zum Dienstag ist zeitweise gering bewölkt bei Tiefsttemperaturen von bis zu acht Grad. Örtlich kann es auch flachen Nebel geben.

Auch am Dienstag scheint meist die Sonne bei bis zu 28 Grad, im Bergland bis zu 25 Grad.