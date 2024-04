Offenbach - An diesem Sonntag werden weite Teile Deutschlands noch mal mit Wärme und Sonnenschein verwöhnt. Vor allem in der Südosthälfte ist es abgesehen von einzelnen Schleierwolken und leichter Trübung durch Saharastaub häufig sonnig, trocken und bis zu 30 Grad heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auch zu Wochenbeginn halte das ungewöhnlich warme Wetter zunächst noch an. Im Verlauf des Montags ziehen laut Vorhersage von Westen einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Im Osten und Süden gebe es diese vereinzelt, abgesehen davon bleibe es über dem Bergland häufig heiter und sehr warm.

Ab Dienstag wird das frühsommerliche Gastspiel in Deutschland zu Ende sein. Bereits am Vormittag fällt dem DWD zufolge in der Westhälfte schauerartiger Regen, der von Blitz und Donner begleitet werden kann. Von der Nordsee bis ins Allgäu und westlich davon werden keine 20 Grad mehr erreicht.

Gegen Ende der Woche kühlt es ab

Im Osten liegen die Temperaturen dagegen nochmals auf ähnlich hohem Niveau wie an den Vortagen. Dort sind ab dem Nachmittag einzelne kräftige Schauer und Gewitter möglich. Örtlich können auch Unwetter nicht ganz ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch kühlt es auch in der Osthälfte ab. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 12 bis 17 Grad. In der Nacht auf Donnerstag kommt es bei längerem Aufklaren in der Südhälfte gebietsweise sogar zu leichtem Frost in Bodennähe. „Dann ist nach dem frühsommerlichen Intermezzo zumindest stellenweise in der Früh wieder Auto kratzen angesagt“, sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer.