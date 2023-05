Dresden - Nach einem sonnigen Start wird es am frühen Abend in Sachsen ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, ziehen am Vormittag Quellwolken auf. Nachmittags und abends regnet es vor allem in Westsachsen, der DWD warnt vor lokalen Gewittern mit Starkregen, stürmischem Wind und sogar Hagel. Mit 26 bis 29 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad, bleibt es sommerlich warm.

Gewitter und Regen beherrschen die Nacht zu Dienstag bei 14 bis 11 Grad. Am Dienstagmorgen regnet und gewittert es weiter, mittags klingt der Regen aber ab. Die Temperaturen kühlen auf 18 bis 22 Grad ab, im Bergland 13 bis 17 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch fällt im Bergland noch Regen, sonst bleibt es größtenteils trocken bei 11 bis 8 Grad. Am Mittwoch stehen Wolken am Himmel. Bei 14 bis 18 Grad - im Bergland 8 bis 13 Grad - regnet es kaum.