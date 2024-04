Das Wetter wird laut Wetterdienst am Wochenende in Deutschland ungewöhnlich warm. Am Samstag könnte ein Temperaturrekord geknackt werden.

Eine Magnolie blüht in der Frühlingssonne an einem Fließ im Spreewald.

Offenbach/Main - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit Temperaturen von bis zu 30 Grad in Süddeutschland. Besonders heiß dürfte es demnach am Oberrhein werden, aber auch in anderen Teilen Deutschlands sollte das Wetter meist heiter und mit Temperaturen von 22 bis 29 Grad teils sommerlich warm werden.

Im Nordosten beginnt der Tag laut DWD zunächst wolkig. Im Laufe des Samstags soll es aber auch im Norden und Osten sonnig werden. An den Küsten rechnet der DWD mit Temperaturen von überwiegend um die 20 Grad. Ein Wetterrekord ist möglich.

„Am Wochenende wird uns erneut ungewöhnlich warme, nordafrikanische subtropische Luft erreichen“, erklärte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Süden bestehe sogar die Möglichkeit, dass die 30-Grad-Marke erreicht wird - „ein Temperaturniveau, das Anfang April bisher noch nie erreicht wurde.“

Allerdings sagte der DWD erneut eine große Menge Saharastaub an. So werde der Sonnenschein voraussichtlich nicht ganz ungetrübt sein. Im äußersten Norden und Nordosten erreichen die Temperaturen 19 bis 24 Grad, sonst 24 bis 29 Grad und am Oberrhein sogar bis zu 30 Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es etwas ab: Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 8 Grad, im Süden und Südosten bei 10 bis 4 Grad.

Ab Sonntag stellt sich laut DWD ein

„Nordwest-Südost-Temperaturgefälle“ ein. Während es im Nordwesten bei vielen Wolken mit nur 18 bis 23 Grad vergleichsweise „kühl“ bleibe, könne es im Südosten wieder bis zu 30 Grad warm werden. Vereinzelt kann es im Norden gegen Abend regnen. Je nach Bewölkung sinken die Temperaturen nachts auf 13 bis 6 Grad.

In der neuen Woche erwartet der DWD eine Abkühlung: Für Montag sagten die Meteorologen noch Höchstwerte bis 29 Grad voraus, zur Wochenmitte sollen die Temperaturen wieder auf ein „normales Niveau“ sinken. „Sowohl ein stabiles Hochdruckgebiet mit mehreren sonnigen Tagen als auch ein stärkerer Kaltlufteinbruch sind bis auf Weiteres nicht in Sicht“, sagte Meteorologe Herold.