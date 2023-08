Potsdam/Berlin - Heiter und sommerlich warm startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Dennoch sind lokal Unwetter mit heftigem Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Zunächst bleibt es bei maximal 28 bis 32 Grad, in Berlin um 31 Grad, meist trocken. Doch vor allem im Süden Brandenburgs ziehen Wolkenfelder durch und am Nachmittag kann es dort zu kräftigen Schauern und Gewittern mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen der Stärke acht bis neun kommen. Sonst weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

Am Dienstag wechseln Quellwolken und Sonnenschein einander ab. Bei Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad muss stellenweise mit Schauern und kräftigen Gewittern gerechnet werden.

Im Norden Brandenburgs bleit es der Vorhersage zufolge am Mittwoch trocken, im Süden und im Berliner Raum wird es mitunter stark bewölkt. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 bis 29 Grad. Einzelne Schauer oder Wärmegewitter sind möglich.

Die Waldbrandgefahr ist derzeit noch sehr gering, im Süden Brandenburgs gering.